Из Казани летом увеличат количество авиарейсов в Москву и Петербург

Также летом каждый день из Казани самолеты будут летать в Сочи и Анталью Фото: Михаил ФРОЛОВ

Из аэропорта Казани летом увеличится частота вылетов в Москву и Санкт-Петербург. С 1 июня каждый день в столицу России будут выполняться до девяти рейсов, а в Санкт-Петербург — до трех.

Общая частота полетов между столицами Татарстана и России вырастет до 63 в неделю с нынешних 42.

«На направлении Казань — Санкт-Петербург рейсы увеличатся с одного до трех в сутки», – сообщает пресс-служба казанского аэропорта.

Помимо этого, летом каждый день из Казани самолеты будут летать в Сочи и Анталью, в Минеральные Воды – до трех рейсов в неделю.

Ранее мы сообщали, что этой весной из Казани запустят шесть новых рейсов.

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