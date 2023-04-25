Из Казани летом увеличат количество авиарейсов в Москву и Петербург

Также летом каждый день из Казани самолеты будут летать в Сочи и Анталью
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Из аэропорта Казани летом увеличится частота вылетов в Москву и Санкт-Петербург. С 1 июня каждый день в столицу России будут выполняться до девяти рейсов, а в Санкт-Петербург — до трех.
Общая частота полетов между столицами Татарстана и России вырастет до 63 в неделю с нынешних 42.
«На направлении Казань — Санкт-Петербург рейсы увеличатся с одного до трех в сутки», – сообщает пресс-служба казанского аэропорта.
Помимо этого, летом каждый день из Казани самолеты будут летать в Сочи и Анталью, в Минеральные Воды – до трех рейсов в неделю.
Ранее мы сообщали, что этой весной из Казани запустят шесть новых рейсов.
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