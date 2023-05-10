В 2023 году в республике отремонтируют 751 многоквартирный дом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане объяснили причину отсутствия некоторых районов в программе капремонта домов. Речь идет о Алькеевском, Кайбицком и Черемшановском районах. Об этом сообщил гендиректор Фонда жилищно-коммунального хозяйства региона Айрат Абузяров.

Они не вошли в программу по причине нехватки средств. По словам Абузярова, также речь там идет о маленьких многоквартирных домах, на ремонт которых труднее всего накопить. Однако на следующий год заявки на включение в программу из этих районов должны поступить.

Отметим, в Татарстане скоро приступят к реализации программы по капитальному ремонту многоквартирных домов. В 2023 году отремонтируют 751 объект. Из них только 223 многоквартирных дома находятся в Казани.

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