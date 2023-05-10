Татарстан занял 21 место по динамике зарплат среди регионов России

По сравнению с 2022 годом Татарстан улучшил свои показатели. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Татарстан занял 21-е место по динамике зарплат среди регионов России. Больше половины жителей республики начнут зарабатывать по 100 тысяч рублей в месяц лишь спустя 9,1 года. Соответствующее исследование опубликовано на сайте «РИА Новости».

Согласно аналитике, 25% татарстанцев смогут получать зарплату по 100 тысяч рублей через 5,2 года, а у 75% - ситуация изменить только спустя 12,8 года. По сравнению с 2022 годом Татарстан улучшил свои показатели. Тогда эксперты прогнозировали повышение зарплаты до отметки в 100 тысяч рублей у 50% жителей республики через 13,1 года.

Первые строчки в рейтинге занимают Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотский автономный округ и Магаданская область. В этих регионах поднять уровень зарплаты до 100 тысяч рублей смогут 75% работников, которым для этого потребуется менее десяти лет.

Напомним, Казань попала в топ-5 по самым высоким зарплатам в городах-миллионниках России.

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