Казань попала в топ-5 по самым высоким зарплатам в городах-миллионниках России

Среднемесячная зарплата работников малых предприятий составила почти 32 тысячи рублей. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Казань попала в топ-5 российских городов-миллионников по размеру заработной платы. Столица Татарстана занял в этом рейтинге четвертое место, сообщает пресс-служба мэрии.

Как сообщается, среднемесячная зарплата сотрудников малых предприятий Казани составила почти 32 тысячи рублей - это больше на 17,8%, чем в 2021 году. Отмечается также, что с начала 2022 года на 32% в городе увеличилось число самозанятых - более 76 тысяч человек.

А численность безработных казанцев с начала текущего года снизилась с 4671 до 4010 человек. В целом же уровень безработицы в городе опустился с 0,73% до 0,62%.

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