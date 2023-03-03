В Татарстане в 2023 году планируют капитально отремонтировать более 100 объектов здравоохранения

Всего в плане ремонт 117 объектов. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане в текущем году планируют капитально отремонтировать 117 объектов здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

В частности запланировано обновление 96 ФАПов, а также ремонт проведут в 9 поликлиниках, семи врачебных амбулаториях и в пяти участковых больницах.

Кроме того, по нацпроекту «Здравоохранение» в Татарстане запланировано строительство 25 модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

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