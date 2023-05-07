В Казани КАМАЗ- бетономешалка насмерть сбил велосипедиста

Мужчина скончался на месте происшествия. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В это воскресенье, 7 мая, в Приволжском районе Казани на улице Магистральная КАМАЗ-бетономешалка совершил смертельный наезд. Многотонная махина сбила велосипедиста. Мужчина, которому на вид лет 50, от полученных травм скончался на месте происшествия. В обстоятельствах произошедшего ДТП разбираются сотрудники ГИБДД Казани.

Напомним, как ранее сообщала «КП-Казань», в Альметьевском районе Татарстана подростки решили покататься на мотоциклах, их сбила иномарка, погибла 15-летняя школьница.

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