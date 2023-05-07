В Альметьевском районе в ДТП с мотоциклами погибла школьница

Легковушка врезалась в мотоциклы, на которых ехали подростки. Фото: ГИБДД Татарстана

В субботу, 6 мая, в Альметьевском районе произошла смертельная авария. По предварительным данным, водитель автомобиля марки «Опель» превысил скорость, нарушил безопасную дистанцию. В результате чего иномарка столкнулась с мотоциклами «Минск» и ИЖ, которыми управляли подростки. В этом ДТП травмы не совместимые с жизнью получила 15-летняя пассажирка одного из мотоциклов. Школьница скончалась на месте.

- В момент столкновения она была без шлема. Водители мотоциклов также пострадали, их увезли в больницу. – сообщили в ГИБДД Татарстана.

В Госавтоинспекции республики просят родителей не допускать ситуаций, когда их дети могут самовольно брать ключи от транспорта.

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