Раис Татарстана и мэр Казани посетили премьеру фильма «Помилование»

В фильме запечатлены годы Великой Отечественной войны. Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин посетили премьеру фильма «Помилование». Кинокартину сняли по мотивам одноименной повести Мустая Карима, сообщает пресс-служба главы республики.

В основе сюжетной линии лежит история любви молодого сержанта-танкиста Любомира Зуха и дочери испанских коммунистов Марии-Терезы. В фильме запечатлены годы Великой Отечественной войны. При этом происходящие события взяты из жизни самого автора-фронтовика.

Минниханов и Метшин высоко оценили талант создателя картины и актеров. По словам главы региона, история получилась очень поучительной.

Отметим, Мустай Карим является классиком башкирской литературы и кино, а также автором выдающихся произведений, обогативших мировой культурный фонд. Им опубликовано более 100 поэтических и прозаических сборников, свыше 10 драматических произведений.

Напомним, в парках и дворах Набережных Челнов стартует сезон бесплатных кинопоказов.

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