В Набережных Челнах 24 мая состоится показ фильма на Шишкинском бульваре. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В парках и дворах Набережных Челнов стартует сезон бесплатных кинопоказов под открытым небом. Первые киносеансы запланированы на 24-25 мая. Об этом сообщила методист набережночелнинского филиала «Татаркино» Рушания Романова.

По словам Романовой, 24 мая состоится показ фильма на Шишкинском бульваре, а 25 мая - в парке культуры и отдыха поселка ГЭС, после - в парке имени Бибишева в поселке ЗЯБ. На этих площадках просмотр кинокартин будут проводить каждый летний месяц.

Отметим, в фонотеке «Татаркино» имеются фильмы и мультфильмы отечественного производства, обладающие действующими прокатными удостоверениями. Организуют кинопоказы депутаты городского совета, председатели ТОС и дачных обществ, а также исполком Набережных Челнов.

Напомним, в мае татарстанцев ожидают дополнительные выходные.

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