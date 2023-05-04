В Набережных Челнах 24 мая состоится показ фильма на Шишкинском бульваре.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В парках и дворах Набережных Челнов стартует сезон бесплатных кинопоказов под открытым небом. Первые киносеансы запланированы на 24-25 мая. Об этом сообщила методист набережночелнинского филиала «Татаркино» Рушания Романова.
По словам Романовой, 24 мая состоится показ фильма на Шишкинском бульваре, а 25 мая - в парке культуры и отдыха поселка ГЭС, после - в парке имени Бибишева в поселке ЗЯБ. На этих площадках просмотр кинокартин будут проводить каждый летний месяц.
Отметим, в фонотеке «Татаркино» имеются фильмы и мультфильмы отечественного производства, обладающие действующими прокатными удостоверениями. Организуют кинопоказы депутаты городского совета, председатели ТОС и дачных обществ, а также исполком Набережных Челнов.
Напомним, в мае татарстанцев ожидают дополнительные выходные.
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