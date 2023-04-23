В мае татарстанцев ожидают дополнительные выходные

Выходные в Татарстане в мае 2023 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мае татарстанцев, как и всех жителей России, ожидают дополнительные выходные по причине майских праздников. Свободными от работы днями для тех, кто работает по традиционной пятидневной схеме, станут понедельники – 1 и 8 мая.

Так, выходными днями будут привычные субботы и воскресения, 29 апреля и 30 апреля, которые продлятся и в понедельник, 1 числа. Далее жители Татарстана будут отдыхать 6 и 7 мая, а также следующие два дня, 8 и 9 мая.

Таким образом, на 3 выходных дня благодаря официальным праздникам в мае станет больше.

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