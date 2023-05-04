В Казани с 5 мая возобновит работу барбекю-зона на набережной озера Нижний Кабан

График работы барбекю-зоны в будние дни начинается с 12:00 до 22:00. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани с пятницы, 5 мая, откроется барбекю-зона на набережной озера Нижний Кабан. С этого дня она будет работать ежедневно, сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов города.

Зона имеет три площадки. В каждой их них имеется мангал, стол и две скамьи. Площадка рассчитана на шестерых людей, включая детей от трех лет. Так, в стоимость аренды входят лопатка и щипцы. Два часа бронирования варьируется до 1,5 тысячи рублей.

График работы барбекю-зоны начинается с 12:00 до 22:00, а выходные и праздничные дни - с 10:00 до 22:00. Для бронирования площадки необходимо позвонить по номеру телефона: +7(843)245-45-65 или зайти на сайт.

Напомним, ранее мы опубликовали материал о местах для шашлыков в Казани в 2023 году.

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