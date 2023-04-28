В Татарстане с 17 апреля по 10 мая действует запрет на приготовления пищи на открытом огне в непредназначенных для этого местах. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане с 17 апреля по 10 мая действует запрет на сжигание сухой травы и мусора, приготовления пищи на открытом огне, в частности, в том числе и на мангалах в не предназначенных для этого местах. В этих числах в республике действует особый противопожарный режим.

Рассказываем, где можно пожарить шашлыки в Казани на майские праздники и при этом не нарваться на штраф.

Места для шашлыков в Казани в 2023 году

Барбекю-зона на набережной озера Нижний Кабан

Специальная территория для пикника расположена на обновленной части набережной озера Нижний Кабан. Аренда барбекю-зоны стоит 500 рублей за 2 часа. В эту сумму входит мангал, стол, две скамьи, лопатка и щипцы. За дополнительную плату приобретается розжиг, спички, уголь, веер, вода и плед.

Здесь можно пожарить на мангалах мясо, рыбу, овощи и сыры, хлеб или зефир. Сотрудники прошли все необходимое обучение, а сама площадка оборудована в рамках требований пожарной безопасности. На территории барбекю-зоны запрещается приносить и распивать алкоголь, а также устанавливать собственный мангал.

Беседки с мангалами на озере Лебяжье

В Кировском районе Казани можно отдохнуть в тени сосен и приготовить мясо на мангале. Самый доступный вариант — это арендовать малую беседку вместимостью до 6 человек на сутки. Есть еще варианты крытых беседок до 12 человек и больших открытых беседок до 20 человек.

За отдельную плату можно взять набор для барбекю в аренду, в который входят решетка, уголь, розжиг, нож и щипцы для мяса. Стоимость беседок варьируется от 500 до 5 тысяч рублей. При этом цена отличается в обычные и праздничные дни.

База отдыха «Бережок»

В Борматюшинском лесничестве можно арендовать шатровую зону вместимостью от 35 до 200 человек. База отдыха расположена на берегу Волги в окружении соснового леса. Цена аренды начинается от 150 рублей за человека.

По территории базы установлены мангалы по всем правилам безопасности, на которых можно пожарить шашлык. Для желающих здесь имеется волейбольная площадка, для машин предусмотрена парковка.

Гостиничный комплекс «Ирбис»

Комплекс расположен на трассе М7 в 10 минутах от Казани. Удобная транспортная доступность с одной стороны, и лес с чистым воздухом с другой. В нескольких километрах от отеля находится уникальная природная достопримечательность – Голубое озеро.

Для отдыха предлагаются номера различной категории, гостевые коттеджи, беседки для шашлыка, прогулочная зона в лесном массиве и детская площадка. Любители активного отдыха могут поиграть в теннис, волейбол, футбол, лазертаг, пейнтбол, а также взять на прокат велосипед. Аренда беседки начинается от 500 рублей.

Гостиничный комплекс «Регина»

Загородный комплекс в Петровском — это возможность отдохнуть на природе, посетить зоопарк, воспользоваться оборудованными детскими и спортивными площадками, посидеть на озере с удочкой, а также пожарить шашлыки в специально оборудованной мангальной зоне.

Здесь можно арендовать беседку от 700 рублей за час до 8 человек. Для больших компаний предусмотрен шатер вместимостью до 50 человек. За дополнительных людей и за праздничные дни придется доплатить.

Ферма «Татарский страус»

Еще один вариант - ферма «Татарский страус» в Высокогорском районе. Пока готовится ваше мясо, там можно посмотреть и сфотографироваться с живыми страусами. Также на территории можно арендовать беседку, мангалы и с комфортом пожарить шашлыки.

Аренда беседки стоит 1,2 тысячи рублей в час. Дополнительно потребуется оплатить вход на территорию фермы в соответствии с действующими ценами. В стоимость аренды входят мангал с шампурами, решетками для мяса и рыбы, самовар на углях, дрова и не только. Из развлечений также доступны конные прогулки, катание на лодке и катамаране.

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