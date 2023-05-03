Метшин поручил доработать проект капремонта молодежного центра «Вертолет» в Казани

В молодежном центре появятся спортивный и концертный залы. Фото: kzn.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил доработать проект капремонта молодежного центра «Вертолет» в Кировском районе Казани. После завершения работ его смогут посещать более двух тысяч подростков в месяц, сообщает пресс-служба мэрии города.

В молодежном центре появятся спортивный и концертный залы, зал для занятий хореографией, трансформируемое фойе, видеостудия. По словам Метшина, Кировский район нуждается в данном объекте, поэтому завершение ремонта планируется в текущем году.

Кроме того, уже выполнены работы по усилению фундамента, произведен демонтаж пристроев, проделан ремонт фасада и кровли, пуско-наладочные работы. По словам доцента КФУ Степана Новикова, цветовые решения интерьеров были заимствованы из колерной книжки 30-40-х годов.

Отметим, в Казани на 20% выросло количество детей и подростков, которые посещают учреждения молодежной политики. Это более 18 тысяч человек.

Напомним, в 2023 году в Казани построят молодежный центр и спроектируют три новых подростковых клуба.

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