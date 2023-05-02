Резкое похолодание сменит жару в Татарстане

Фото: Иван МАКЕЕВ

Резкое похолодание сменит жару в республике Татарстан. Холодать начнет ближе к концу недели.

Завтра, 3 мая, в Татарстане ожидается сильный ветер. Однако температура воздуха продолжит остаться высокой — до 27 градусов тепла. 4 и 5 мая ночью ожидается от 6 до 12 градусов, днем — от 20 до 26 выше нуля. Местами по республике пройдет дождь.

В субботу, 6 мая, местами также будут осадки, температура воздуха станет чуть ниже — от 17 до 22 со знаком плюс, а уже 7 мая, в воскресенье, в республике Татарстан начнется резкое похолодание.

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