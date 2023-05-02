Фото: Евгения ГУСЕВА

В Татарстане 3 мая ожидается сильный ветер. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

По прогнозам синоптиков, в среду в регионе ожидается ухудшение погодных условий. В этот день будет переменная облачность, дождь и сильный ветер до 17 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от 8 до 13 градусов выше нуля. Днем столбик термометра поднимется до 27 градусов.

В связи с такими погодными условиями, спасатели советуют жителям укрываться в подземных переходах и не перемещаться вдоль стен ремонтирующихся зданий. В квартирах и домах нужно плотно закрыть окна и убрать с подоконников и лоджий предметы, которые могут выпасть.

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