В Казани ученые КФУ научились создавать искусственное мясо стерляди

Созревание полученного продукта происходит в инкубаторе в течение 5-14 дней. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани ученые КФУ разработали способ выращивания искусственного мяса стерляди в лаборатории. Теперь мышечные клетки рыбы можно распечатать на биопринтере, сообщает пресс-служба университета.

По словам заведующей научно-исследовательской лаборатории (НИЛ) «Регенеративная ветеринария» Елены Закировой, стерлядь была выбрана в связи с тем, что она отличается высокой пищевой ценностью и является деликатесом.

Кроме того, биопринтер используется для получения структурированного мяса рыбы. Так, клеточный материал смешивают с биочернилами и «печатают». Созревание полученного продукта происходит в инкубаторе в течение 5-14 дней.

Подобный способ культивирования биомассы был запатентован учеными в апреле. Стерлядь занесена в Красную книгу России, и ее вылов запрещен.

Напомним, в Казани представлен первый в Татарстане мастер-план малого города.

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