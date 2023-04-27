В Казани представлен первый в Татарстане мастер-план малого города

План рассчитан на 10 лет. Фото: пресс-служба Менделеевска

Презентация финального проекта мастер-плана Менделеевска состоялась в Министерстве экономики Татарстана. Мастер-план – это проект стратегического развития города. Впервые в практике республики такой документ создан для малого города.

В процессе создания мастер-плана проводились социологическое исследование, стратегические сессии с жителями. Над документом трудились специалисты института «Урбаника» из Санкт-Петербурга, эксперты в области градостроения. План рассчитан на 10 лет.

На разработку мастер-плана было направлено 4,9 миллиона рублей, деньги выделило АО «Аммоний».

Планируется, что мастер-план ляжет в основу генплана Менделеевска.

Ранее мы сообщали, что в Менделеевске на месте роддома создадут арт-пространство с куполом.

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