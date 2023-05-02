Минниханов присвоил двум заводам Татарстана звание «Предприятие трудовой доблести»

Это звание было присвоено за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Фото: rais.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов присвоил двум заводам республики звание «Предприятие трудовой доблести. 1941-1945 годы». Соответствующий указ опубликован на официальном сайте правительства региона.

Речь идет об АО «Химический завод имени Карпова» и АО «Кукморский валяльно-войлочный комбинат». Это звание было присвоено за значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, массовый трудовой героизм и самоотверженность работников промышленных предприятий, обеспечивающих бесперебойное производство военной и гражданской продукции в период военных действий.

Напомним, глава республики Рустам Минниханов вручил государственные награды работникам культуры и искусства Татарстана. Торжественное мероприятие по случаю предстоящего праздника состоялось в Кремле.

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