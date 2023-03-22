Рустам Минниханов вручил государственные награды работникам культуры и искусства Татарстана

Минниханов наградил работников сферы культуры Татарстана Фото: Олег УКЛАДОВ

25 марта в России отмечается государственный праздник – День работника культуры. Он был введен в 2007 году, и ежегодное празднование стало уже традицией для Татарстана.

По случаю предстоящего события в Присутственных местах Казанского Кремля сегодня, 22 марта, прошло официальное мероприятие. Работники культуры и искусства Татарстана в торжественной обстановке получили государственные награды от Рустама Минниханова.

Раис Республики поздравил лауреатов с профессиональным праздником и отметил важность сферы их деятельности. По словам Минниханова, культура способствует сплочённости людей, сохранению мира и согласия, а также является одной из важнейших основ общества.

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