В Татарстане в 2023 году на молодежный автобусный тур выделят девять миллионов рублей

Предполагается, что в туре примут участие не менее 27,7 тысячи человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане в 2023 году на молодежный автобусный тур «Время первых» выделят девять миллионов рублей. Средства направят из федерального и республиканского бюджетов. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Туристов ждет комплекс просветительско-развивающих мероприятий с презентацией возможностей проектов в сфере государственной молодежной политики в каждом из 45 муниципальных образований республики. В каждой точке проведут не менее двух программ. Всего их запланировано 166.

Отметим, предполагается, что в туре примут участие не менее 27,7 тысячи человек. Это учащиеся 5-11 классов, студенты ссузов и отдыхающие в детских оздоровительных лагерях.

Напомним, в Татарстане в 2023 году появятся 13 новых экстрим-пространств для молодежи.

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