Татарстан занял 18 строчку в рейтинге регионов России по строительству жилья

В Татарстане объем введенного в эксплуатацию жилья составил 3,1 тысячи квадратных метров. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Татарстан по итогам 2022 года оказался на 18-й строчке в рейтинге регионов России по строительству жилья. Соответствующее исследование провели в «РИА Новости».

Согласно исследованию, в республике объем введенного в эксплуатацию жилья составил 3,1 тысячи квадратных метров. Так, на одного жителя приходится 0,773 «квадрата». При этом по отношению к 2021 году изменения в темпах строительства составили 2,7%.

Первые три места в рейтинге заняли Московская (14,1 тысячи квадратных метров), Ленинградская (3,9 тысячи кв.м.) и Тюменская области (2,3 тысячи кв. м.). На 17-й строчке расположился Алтай, где за год построили 1,7 тысячи квадратных метров жилья, доведя показатель на одного человека до 0,781 квадратных метров. После Татарстана идет Башкортостан. Там за этот период возвели 3,1 тысячи жилья, в пересчете на одного человека - 0,751 квадратных метров.

Напомним, в Казани в 2023 году планируют построить 1,25 миллиона квадратных метров жилья.

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