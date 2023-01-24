В Казани в 2023 году планируют построить 1,25 миллионов квадратных метров жилья

За пять лет в столице Татарстана возвели 4,8 миллионов квадратных метров жилья. Фото: Рината СТРЕБКОВА

В Казани в 2023 году планируют ввести в эксплуатацию 1,25 миллионов квадратных метров жилья. Такие цифры на итоговом совещании коллегии министерства строительства РТ привел руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров. По его словам, такую задачу поставили в руководстве Татарстана.

По словам Гафарова, спрос в Казани на жилье растет. Об этом свидетельствуют и цифры. Так, за пять лет в столице Татарстана возвели 4,8 миллионов квадратных метров жилья. В прошлом году объем строительства составил 70 миллиардов рублей. Это на 40% больше, чем в 2021 году.

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