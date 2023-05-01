Депутат Госдумы Александр Мажуга раскритиковал законопроект от Татарстана об обязательном распределении студентов на работу

Депутат назвал эту идею популизмом. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Госдуму на рассмотрение профильной комиссии от Госсовета Татарстана поступил законопроект, согласно которому студенты-бюджетники после получения диплома обязательно должны отработать по специальности не менее трех лет. В противном случае они должны вернуть деньги, которые государство потратило на их обучение. По словам авторов проекта, это может стать гарантией трудоустройства молодых специалистов. Однако у этой инициативы уже появились свои противники в Госдуме. В частности, ее раскритиковал депутат Александр Мажуга. Он назвал эту идею популизмом, которая дает повод для беспокойства и без того взволнованным абитуриентам.

- В России распределения больше нет и не должно быть! У нас в стране существует целевой прием. Это и есть инструмент обеспечения регионов необходимыми кадрами. Вот его и надо оптимизировать, и совершенствовать. Более того, работа уже идет, - написал Мажуга в своем официальном телеграм-канале.

Депутат также отметил, что федеральные Минобрнауки и Минтруда и без того недавно презентовали новую систему целевого набора студентов.

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