В Набережных Челнах Горзеленхоз запустил все фонтаны

Ранее в городе работало только два фонтана. Фото: nabchelny.ru

На прошлой неделе в Набережных Челнах Горзеленхоз запустил два фонтана – около ДК «Энергетик» и остановки общественного транспорта «Универсам». В этот же понедельник, 1 мая, заработали остальные, сообщает пресс-служба мэрии города.

Всего в ведении Горзеленхоза находятся пять фонтанов: на бульваре Энтузиастов, около органного зала, около ДК «КАМАЗ», ДК «Энергетик» и на остановке «Универсам».

Напомним, что так же 1 мая в Набережных Челнах был дан старт дачному сезону – начали курсировать автобусы в садоводческие товарищества, было опубликовано их подробное расписание.

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