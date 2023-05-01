В Набережных Челнах стартовали перевозки в садовые общества: подробное расписание автобусов

В городе открыли дачный сезон. Фото: nabchelny.ru

В этот понедельник, 1 мая, с 7.00 из Набережных Челнов в местные садоводческие общества начали курсировать автобусы. Таким образом в городе был открыт дачный сезон, сообщает мэрияНабережных Челнов.

Автобусы отправляют со следующих остановок: «Автостанция», «Студенческая», «Красные Челны», «51 комплекс», а также от гипермаркета на улице Машиностроительная.

- Набережные Челны – это единственный город в Татарстане, где из местной казны на перевозки граждан в сады-огороды направляется 20 миллионов рублей, - также отметили в мэрии.

Публикуем подробное расписание автобусов садоводческие общества города:

Фото: nabchelny.ru

Фото: nabchelny.ru

Фото: nabchelny.ru

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