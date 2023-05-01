Житель Казани с 12 судимостями арестован за покушение на убийство из-за женщины

На время следствия мужчины был помещен в камеру СИЗО. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани в квартире на улице Лядова 45-летний местный житель в течении нескольких дней выпивал со своей сожительницей и 41-летним приятелем. В один из моментов он позволил грубость в отношении своей избранницы, за что получил замечание от собутыльника.

Между мужчинами по этому поводу вспыхнула пьяная ссора, которая быстро переросла в потасовку. В ходе конфликта, по версии следователей, сожитель кинулся на кухню, откуда вернулся вооруженный ножом. Им он ударил оппонента в грудь.

Раненный мужчина выбежал на улицу, откуда его забрала «скорая». Он выжил и был доставлен в больницу. Нападавший, в свою очередь, решился ударится в бега. Однако на следующие же сутки был задержан правоохранителями. В отношении его возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство».

- На время следствия подозреваемого отправили под стражу. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

В ведомстве также отметили, что задержанный мужчина уже имеет 12 судимостей.

Напомним, ранее «КП-Казань» сообщала о жителе Набережных Челнов, который зарезал свою сестру из-за того, что она отправила его в вытрезвитель.

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