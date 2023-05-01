Житель Набережных Челнов зарезал сестру за то, что она отправила его в вытрезвитель

После убийства мужчина сам вызвал полицию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах 47-летний местный житель заявился после пьянки в гости к своей сестре. Женщина приняла брата, но тот начал вести себя агрессивно. Хозяйка испугалась за себя и вызвала правоохранителей, чтобы они увезли родственника в вытрезвитель проспаться.

Мужчину уехал медучреждение в сопровождении полицейских. Но через некоторое время он оттуда вышел и поспешил обратно к сестре. Он зарезал родственницу ножом. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия.

Ее брат после этого сам позвонил в полицию и сказал по телефону: «Я убил свою сестру. Приезжайте», сообщает РЕН ТВ.

Известно, что по данному факту было возбуждено уголовное дело, в скором времени задержанному мужчине, как единственному подозреваемому, изберут меру пресечения. Скорее всего, это будет заключение под стражу.

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