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НовостиСпорт28 апреля 2023 7:04

В Казани с 6 часов утра выстроилась очередь за билетами на финал Кубка Гагарина

Решающий поединок состоится 29 апреля
Адам САГАЛ
Накануне хоккейный клуб «Ак Барс» победил московский ЦСКА. Фото: пресс-служба ХК "Ак Барс"

Накануне хоккейный клуб «Ак Барс» победил московский ЦСКА. Фото: пресс-служба ХК "Ак Барс"

В Казани с раннего утра 28 апреля образовались очереди у «Татнефть Арены». Жители столицы Татарстана хотят купить билеты на финальный матч Кубка Гагарина. Первые болельщики пришли к кассам в 6 часов.

Напомним, накануне хоккейный клуб «Ак Барс» победил московский ЦСКА со счетом 3:0, после чего счет в серии стал 3:3.

Решающий поединок состоится в Казани 29 апреля. Примечательно, что официально о продаже билетов не объявлялось, горожане выстроились у кассы заранее.

Ранее мы сообщали, что «Ак Барс» расстанется с Хафизуллиным, хоккеист не устраивает Билялетдинова.

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