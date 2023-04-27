В Москве 27 апреля «Ак Барс» выиграл ЦСКА и продолжит борьбу за Кубок Гагарина

Решающий и последний матч пройдет в Казани 29 апреля. Фото: ak-bars.ru

В этот четверг, 27 апреля, в Москве состоялась шестая игра финала Кубка Гагарина. «Ак Барс» по всем расчетам, тех же букмекеров, должен был по традиции проиграть в гостевом матче и отдать тем самым побед и Кубок Гагарина ЦСКА. Но нет.

Казанцы сотворили невозможное после того как они проигрывали армейцам в серии со счетом 1:3, они сначала довели этот счет до 2:3 на домашнем льду и в боевом расположении духа отправились в Москву. Несмотря на это во дворах своих домов, и даже в торговом центре, на больших экранах казанцы вместе следили за игрой любимой командой, никто не верил, что они проиграют.

И снова волевое усилие «барсов». Они взяли соперника на характер. Сначала счет открыл Артем Галимов. После, что не так часто в последнее время бывало, казанцы в большинстве увеличивают разрыв – гол за Вадимом Шипачевым. Конец игры, ворота ЦСКА пустые. На них выходит Никита Дыняк. Окончательный счет матча 3:0 в пользу «Ак Барса». Это значит, что Казань все еще поборется за Кубок Гагарина. Решающее и последнее спортивное сражение за него состоится в столице Татарстана на «Татнефть-Арене» 29 апреля.

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