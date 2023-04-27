В Казани на 5,1% понизили норматив стоимости жилья для назначения размера социальных выплат

В первом квартале 2023 года норматив стоимости одного квадратного метра жилья составлял 128,3 тысячи рублей. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Казани на второй квартал 2023 года понизили норматив стоимости одного квадратного метра жилья для получения социальных выплат молодыми семьями. Теперь он составляет 121,7 тысячи рублей. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

В первом квартале текущего года этот показатель был равен 128,3 тысячи рублям. Это говорит о его снижении на 5,1% или на 6,6 тысячи рублей.

Отметим, стоимость одного «квадрата» используется в качестве показателя для расчета величины социальных выплат, которые получают молодые семьи.

Напомним, в первом квартале 2023 года власти Казани повысили стоимость одного квадратного метра жилья для молодых семей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram