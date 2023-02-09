Власти Казани повысили стоимость одного квадратного метра жилья для молодых семей

Она увеличилась почти на 6,5 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На первый квартал 2023 года в Казани стоимость одного квадратного метра жилья для молодых семей вырос почти на 6,5 тысяч рублей, и составила 128 213 рублей. Данный норматив был утвержден новым постановлением Исполкома города.

Напомним, что утверждаемая в столице Татарстана стоимость одного «квадрата» используется в качестве показателя для расчета величины социальных выплат, которые получают молодые семьи. Отметим, что стоимость квадратного метра властями Казани в последнем квартале 2022 года была утверждена в размере 121 741 рубля.

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