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НовостиОбщество9 февраля 2023 10:36

Власти Казани повысили стоимость одного квадратного метра жилья для молодых семей

Эта цена учитывается при расчете социальных выплат
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Она увеличилась почти на 6,5 тысяч рублей.

Она увеличилась почти на 6,5 тысяч рублей.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На первый квартал 2023 года в Казани стоимость одного квадратного метра жилья для молодых семей вырос почти на 6,5 тысяч рублей, и составила 128 213 рублей. Данный норматив был утвержден новым постановлением Исполкома города.

Напомним, что утверждаемая в столице Татарстана стоимость одного «квадрата» используется в качестве показателя для расчета величины социальных выплат, которые получают молодые семьи. Отметим, что стоимость квадратного метра властями Казани в последнем квартале 2022 года была утверждена в размере 121 741 рубля.

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