С начала года в Татарстане выявили 2,5 тысячи коррупционных нарушений

В отношении семи человек были возбуждены уголовные дела. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Стало известно, что с начала 2022 года в Татарстане выявили 2,5 тысячи коррупционных нарушений. В результате проверок к дисциплинарной ответственности были привлечены 636 должностных лиц, а к административной - 75. В отношении семи человек возбудили уголовные дела, заявил журналистам и.о. начальника отдела по надзору за исполнением законодательства по противодействию коррупции прокуратуры республики Тимур Нуриев.

Общая сумма штрафов за подобные нарушения составила 2,5 миллиона рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что в регионе составили рейтинг министерств и ведомств по эффективности борьбы с коррупцией. Самыми продуктивными стали Минземимущество и Минздрав Татарстана.

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