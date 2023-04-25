По словам Куляжева, одна из шести полос будет выделена для общественного транспорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани на Горьковском шоссе в 2023 году построят трехуровневую развязку. Также там появятся разворотные петли и пешеходные переходы. Об этом на брифинге в Кабмине Татарстана сообщил замглавы Исполкома города Игорь Куляжев.

Одна из шести полос будет выделена для общественного транспорта. Верхний и нижний уровни развязки будут выходить на улицу Восстания. Также дорогу оборудуют средствами безопасности и непрерывного движения.

Как отметил замглавы Исполкома города, в ближайшее время начнутся работы по обустройству двух новых полос. Будут сняты земляные откосы, защищенные плитами.

Напомним, в Казани для реконструкции Горьковского шоссе изымут шесть земельных участков.

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