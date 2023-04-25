В Татарстане в 2023 году стоит задача не превысить планку показателя смертности в ДТП

В текущем году для обеспечения безопасности дорог республики планируется строительство тротуаров в восьми районах региона. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В 2023 году в Татарстане стоит задача не превысить планку показателя смертности в ДТП в 7,51 человека на 100 тысяч жителей. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Фарит Ханифов.

По словам Ханифова, необходимо снижать смертность на дорогах. Это можно достичь благодаря знакам, разделительным полосам, светофорам, тротуарам и искусственным неровностям.

Как отметил министр, в 2022 году эту задачу удалось выполнить. А в текущем году для обеспечения безопасности дорог республики планируется строительство тротуаров в восьми районах региона, обустройство искусственного освещения на 54 участках дорог общего пользования, установка металлического ограждения на 10,5 километра на разделительной полосе автодороги «Челны - Заинск - Альметьевск», а также устройство в 19 районах 85 искусственных неровностей.

Напомним, в Ново-Савиновском районе Казани около детсада и лицея установили новые светофоры.

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