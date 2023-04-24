Глава Исполкома Казани Рустем Гафаров: «Возобновление потока гостей поможет отельерам восстановить экономику»

Средний показатель загрузки гостиниц Казани с января по март составил 46%. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Средний показатель загрузки гостиниц Казани с января по март составил 46% — это на 2, 5% больше, чем в 2022 году. Только на предстоящие майские праздники загрузка некоторых отелей достигла 100%.

Глава Исполкома Казани Рустем Гафаров на еженедельном совещании подчеркнул, что желающих посетить столицу Татарстане не уменьшается. Туристический поток динамично восстанавливается, цифры растут.

По мнению Гафарова, возобновление потока гостей после пандемии поможет отельерам восстановить экономику. Мотивацией для туристов станет не только достопримечательности, но и различные мероприятия.

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