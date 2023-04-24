В Казани туристический поток динамично восстанавливается. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани загрузка некоторых отелей на предстоящие майские праздники достигла 100%. Об этом на совещании «деловой понедельник» сообщила директор Комитета по развитию туризма города Дарья Санникова.

Средняя загрузка гостиничных объектов столицы Татарстана с января по март составила 46%. Это на 2,5% больше, чем за аналогичный период 2022 года. А на предстоящие майские праздники средняя загрузка средств размещения достигла 70%.

Как в свою очередь отметил руководитель Исполкома Казани Рустем Гафаров, желающих посетить город меньше не становится. Туристический поток динамично восстанавливается, показатели растут. Важной мотивацией для поездок у туристов является именно календарь событий.

Напомним, в 2022 году турпоток в Татарстане вырос на 12%. Республику посетили 3,7 миллиона человек.

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