По словам экспертов, такое редкое явление наблюдалось из-за мощной магнитной бури уровня G4. Фото: скриншот

Жители Татарстана в ночь с 23 по 24 апреля наблюдали северное сияние. Соответствующая информация появилась в социальных сетях.

Очевидцами небесной красоты стали также москвичи, петербуржцы, жители Твери, Вологды и Нижнего Новгорода. По словам экспертов, редкое явление наблюдалось из-за мощной магнитной бури уровня G4. Такой уровень может привести к нестабильности напряжения в сети, повреждениям предохранителей и участков энергосистем.

Отметим, ученые ожидали пик сияния в ночь на 24 апреля примерно в 3:00-6:00 часов. О том, будет ли видно его 25 апреля, пока неизвестно.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане в мае средняя температура воздуха будет в пределах нормы.

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