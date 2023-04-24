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НовостиОбщество24 апреля 2023 5:47

В Татарстане в мае средняя температура воздуха будет в пределах нормы

В прошлом году наблюдалась иная тенденция
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Количество осадков в мае также ожидается в пределах многолетней нормы.

Количество осадков в мае также ожидается в пределах многолетней нормы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане в мае средняя температура воздуха ожидается в пределах нормы. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Согласно прогнозу, средняя температура воздуха в последний месяц весны составит +13,6 градуса. Количество осадков в этот период также будет в пределах многолетней нормы. Она равняется значению 41 миллиметр.

Отметим, в 2022 году средняя температура воздуха в начале мая была на четыре градуса ниже климатической нормы. Однако в 2021 году этот месяц был аномально жарким и побил 120-летний рекорд.

Напомним, в Татарстане на этой неделе потеплеет до +24 градусов.

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