Татарстан занял четвертую строчку в рейтинге регионов по доходности вложений в недвижимость

Первое место в рейтинге регионов по доходности вложений в недвижимость занял Краснодарский край. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Татарстан занял четвертую строчку в рейтинге регионов России по доходности вложений в недвижимость. В республике за 2018-2022 года данный показатель составил 13,2%, а без сдачи ее в аренду - 10,7%.

Первое место занял Краснодарский край. Там недвижимость с учетом сдачи в аренду могла принести доход от вложений около 20% в год. На второй строчке расположился Алтай с показателем 18,2%, а на третьем месте оказалась Адыгея - 15,9%.

Самые низкие показатели были зафиксированы в Оренбургской области. Там доход от вложений в недвижимость составил чуть больше 1%, сообщают «РИА Новости».

Отметим, эти данные зависели от прироста стоимости квартиры, среднего качества и сдачи ее в аренду. Также в расчете учитывали выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капитальный ремонт и налогов на имущество физических лиц.

Напомним, Казань оказалась на втором месте ПФО по самым дорогим квартирам в новостройках.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram