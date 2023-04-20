Отопительный сезон завершится в Набережных Челнах 22 апреля

В городе также проведут гидравлические испытания. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отопление в Набережных Челнах отключат 22 апреля. Соответствующее постановление подписал глава исполкома автограда Фарид Салахов.

Вместе с тем в городе проведут гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей. Отметим, что в Казани отопительный сезон завершится на 2 дня позже - 24 апреля.

Напомним, ранее стало известно, что Китай может открыть очередной завод в Набережных Челнах.

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