Отопительный сезон завершится в Набережных Челнах 22 апреля

В городе также проведут гидравлические испытания.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Отопление в Набережных Челнах отключат 22 апреля. Соответствующее постановление подписал глава исполкома автограда Фарид Салахов.
Вместе с тем в городе проведут гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей. Отметим, что в Казани отопительный сезон завершится на 2 дня позже - 24 апреля.
Напомним, ранее стало известно, что Китай может открыть очередной завод в Набережных Челнах.
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