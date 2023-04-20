Туристические чартеры в Казань из Москвы и Санкт-Петербурга стартуют 28 апреля

Пассажиры по прилету смогут воспользоваться уже готовыми турпакетами для отдыха. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Туристические чартерные рейсы в Казань из Москвы и Санкт-Петербурга стартуют 28 апреля. Об этом рассказал председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов на пресс-конференции.

Из столицы России авиарейсы будут осуществляться дважды в неделю до 29 августа, а из Санкт-Петербурга - до 9 мая. При этом пассажиры по прилету смогут воспользоваться уже готовыми турпакетами для отдыха в этих городах.

Ранее мы опубликовали расписание самолетов из Казани на летний сезон в 2023 году.

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