В микрорайоне для многодетных «Подсолнухи» обещают засыпать щебнем две улицы

Щебнем засыпят две улицы Фото: Михаил ПАТЛИС

В администрации Тукаевского района Татарстана ответили на жалобы жителей микрорайона для многодетных семей «Подсолнухи», что в деревне Азьмушкино. Сельчане негодуют из-за плохих дорог, отсутствия газоснабжения и недостаточного количества образовательных учреждений.

Так, руководство района сообщило, что в 2023 году планируется выполнить ремонт дороги в щебеночном исполнении по улицам 70 лет Победы и Х. Шакурова в микрорайоне «Подсолнухи» протяженностью 750 метров и 1 километр соответственно.

- В период с 2016 по 2018 годы в рамках республиканской программы проведены работы по строительству водопроводных сетей на 13 улицах микрорайона. В текущем году за счет средств самообложения граждан планируется выполнить работы по разработке проекта по обеспечения сетями водоснабжения остальных улиц, - пояснили в администрации.

В 2022 году за счет средств ООО «Газпром трансгаз Казань» по региональной программе проложен уличный газопровод низкого давления протяженностью 60 километров, в текущем году завершены работы по устройству цокольных выводов к домам, установлено 1395 выводов, пояснили жителям. Сейчас проходит поэтапная опрессовка уличных газопроводов. После опрессовки газопровод будет сдан в эксплуатацию.

- В 2023 году за счет программы догазификации в деревне началось строительство уличных газопроводов низкого давления, - сообщили в исполкоме.

Также в администрации напомнили, что в Азьмушкинском сельском поселении работает школа в поселке Новый. Она рассчитана на 640 учеников, сегодня там обучается 368 детей. Также в поселении есть два детских сада – в деревне Азьмушкино и поселке Новый.

- В школу организован подвоз на двух автобусах по двум школьным маршрутам «Набережные Челны – пос. Новый 1», «Набережные Челны – пос. Новый». Эти маршруты охватывают микрорайоны «Подсолнухи» и «Рябинка», - уточнили в администрации.

Ранее мы сообщали, что жительница деревни Азьмушкино отвезла в приемную Путина жалобу на отсутствие дорог.