Жительница деревни Азьмушкино отвезла в приемную Путина жалобу на отсутствие дорог

Осенью 2021 года в микрорайон «Подсолнухи» была открыта новая освещенная дорога из Набережных Челнов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители микрорайона для многодетных семей «Подсолнухи», что в деревне Азьмушкино Тукаевского района, собрали деньги, чтобы одна из активисток съездила в Москву в общественную приемную президента России. Женщина отвезла обращение на имя Владимира Путина, в котором сельчане жалуются на отсутствие дорог, детских садов и школ. На поездку многодетные собрали 13,7 тысячи рублей.

- Я ездила на прием по личным вопросам, в общественную приемную Путина. Принял меня начальник отдела по работе с обращениями граждан, который очень удивился тому, что у нас нет ни воды, ни дорог, - рассказывает Рамиля Каюмова. - В нашем обращении я попросила о создании комиссии, чтобы на земле показать, что до нас ничего не доходит! Мне на руки дали письмо, что мое обращение будет спущено в Кабмин Республики Татарстан.

Напомним, осенью 2021 года в микрорайон «Подсолнухи» была открыта новая освещенная дорога из Набережных Челнов. Ее построили после обращения сельчан к председателю Следкома Александру Бастрыкину. А в прошлом году до четырех полос была расширена дорога из Набережных Челнов в сторону заводов китайской компании Haier. Она также освещенная и ведет к Азьмушкино с другой стороны. Также в деревне имеется детский сад, который был открыт в 2020 году. Активно идет процесс газификации.

Ранее мы сообщали, что Азьмушкинское сельское поселение может возглавить Гульнара Хусаинова. Большинство жителей позитивно восприняли эту новость – женщина уже успела зарекомендовать себя как грамотный руководитель, она несколько лет работала заместителем главы сельского поселения.