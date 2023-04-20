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НовостиОбщество20 апреля 2023 4:49

Рустам Мииниханов прокомментировал результаты переписи для татар

Количество людей этой национальности сократилось на 600 тысяч
Адам САГАЛ
В самой республике татар стало больше, но их число сократилось в других регионах страны

В самой республике татар стало больше, но их число сократилось в других регионах страны

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Татарстана прокомментировал результаты переписи населения для татар.

По словам Рустама Минниханова, в самой республике татар стало больше, но их число сократилось в других регионах страны. Раис считает, что объяснить такое явление компетентны ученые и специалисты, изучающие этнос. Руководство Татарстана в свою очередь сделает все для предотвращения такой тенденции, сообщает «Интерфакс».

- Татар стало больше в Татарстане. Но их стало меньше в других регионах. С чем это связано? Качественную оценку могут дать только ученые и профильные специалисты. Такой анализ, насколько мне известно, проводится, - пояснил раис республики.

Отметим, что, согласно итогам последней переписи населения, количество татар сократилось на 600 тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что глава Татарстана во время проверки полевых работ встретил медведя.