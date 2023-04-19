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НовостиОбщество19 апреля 2023 13:14

Федеральный Сабантуй пройдет в Марий Эл в 2024 году

Подготовка к нему уже началась
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Праздник пройдет в два дня на территории Медведевского ипподрома.

Праздник пройдет в два дня на территории Медведевского ипподрома.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

XXIV Федеральный Сабантуй состоится в Марий Эл в 2024 году. В четверг, 19 апреля, уже прошло первое заседание оргкомитета праздника, сообщает пресс-служба главы региона.

В него вошли глава Марий Эл Юрий Зайцев, заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев, члены правительства Марий Эл и Татарстана, а также представители исполкома Всемирного конгресса татар и общественных организаций.

Праздник пройдет в два дня на территории Медведевского ипподрома и прилегающего к нему поселка Руэм. Для XXIV Федерального Сабантуя в республике реконструируют и создадут новые объекты.

Ранее стало известно, когда пройдет Сабантуй-2023 в Татарстане.

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