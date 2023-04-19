Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел ход строительства трассы М-7 «Волга»

Глава республики отметил, что строительство идет полным ходом. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В среду, 19 апреля, раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел ход строительства моста через Каму у деревни Котловка — он станет частью будущей трассы М-7 «Волга» на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов.

Глава республики отметил, что строительство идет полным ходом. Протяженность моста, предусмотренная проектом, составит 1, 3 километра. Автомобильная дорога протянется от Москвы через Владимир, Нижний Новгород, Казань и до Уфы, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Напомним, ранее владельцам изъятых под строительство М-7 участков собрались возместить ущерб.

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