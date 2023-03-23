Владельцам изъятых под строительство М-7 участков готовятся возместить ущерб

В Тукаевском районе для строительства нового участка трассы М-7 будет изъято более 200 гектаров земли Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волго-Вятскуправтодор разместил на портале госзакупок заказ на поиск подрядчика, который оценит убытки землевладельцев, чьи участки были задействованы при строительстве объездной трассы М-7 в обход Набережных Челнов и Нижнекамска. Начальная (максимальная) цена контракта – 2,07 миллиона рублей.

Победителю аукционы нужно будет дать оценку рыночной стоимости изъятых участков, убытков, а также упущенной выгоды землевладельцев. Так, в Тукаевском районе для строительства нового участка трассы М-7 будет изъято более 200 гектаров земли. Участки попадают под вторую и третью очередь проекта.

Ранее мы сообщали, что в Казани для реконструкции Горьковского шоссе изымут шесть земельных участков.

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