Летим обратно: главу Татарстана не пустили в Молдавию

Рустам Минниханов не смог принять участие в Международном конгрессе народной дипломатии Фото: принтскрин видео.

Главу Татарстана не пустили в Молдавию, назвав его нежелательным там лицом. Об этом Рустам Минниханов рассказал сам в видеообращении.

- Мы только что прилетели по приглашению Петрова и Суходольского (депутат парламента Молдавии - ред.), которые совсем недавно посетили нашу республику. Мы наметили большую программу нашей совместной работы. Но, к сожалению, молдавские власти приняли решение, что мы являемся нежелательными гражданами, которые не могут посетить страну. Поэтому мы не сможем принять участие в конгрессе, - сообщил раис Татарстана.

Также Рустам Минниханов поздравил жителей страны с прошедшей Пасхой. Уточнив, что у Татарстана сохраняются обширные планы по развитию взаимного сотрудничества с Гагаузией, куда он направлялся на Международный конгресс народной дипломатии «Дружба народов – 2023».

Как сообщили представители Гагаузии, Минниханову даже не дали выйти из самолета в аэропорту Кишинева - сразу вручили документ, в котором сообщалось о запрете въезда. Причины такого решения молдавских властей пока остаются неизвестными.

В марте текущего года делегация Гагаузии посетила Татарстан. Представители автономии обсудили с Рустамом Миннихановым развитие торгово-экономических связей, взаимодействие в сфере АПК, медицине и фармацевтике, IT и других направлениях.

Гагаузия — это автономное территориальное образование в составе Молдавии. Оно было создано в декабре 1994 года из населённых пунктов, в которых более 50% жителей составляли гагаузы, а также из тех, где большинство жителей по результатам референдумов добровольно соглашалось войти в Гагаузскую автономию.

Три дня назад Минниханов встретился с Лукашенко в Минске

Между тем, лишь три дня назад глава Татарстана провел в Минске успешную рабочую встречу с президентом страны Александром Лукашенко. Стороны обсудили сотрудничество Татарстана и Беларуси. В частности, Лукашенко заявил о готовности сотрудничества в части поставок компонентов для производства самолетов Ту-214. Лидеры пришли к договоренности о возможности увеличения товарооборота в два раза - до 2 миллиардов долларов.

- В условиях западных санкций нам нужно более активно укреплять и развивать кооперационные связи в экономике. Надеемся, что визит татарстанской делегации придаст новый импульс нашему деловому сотрудничеству, - сказал тогда Рустам Минниханов.

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