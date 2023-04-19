Азьмушкинское сельское поселение возглавит Гульнара Хусаинова

О Гульнаре Хусаиновой отзываются, как о добросовестном и грамотном руководителе

Скандальное Азьмушкинское сельское поселение может возглавить Гульнара Хусаинова. На данный момент она занимает этот пост с приставкой исполняющая обязанности. Да этого несколько лет была заместителем главы.

Кресло руководителя освободилось после того, должность покинул Алмаз Исмагилов – бывший учитель физкультуры проработал на ней всего месяц. До этого непродолжительное время сельское поселение возглавлял Марат Фазулзянов, который также написал заявление «по собственному желанию».

Жители сельского поселения хорошо знакомы с Гульнарой Хусаиновой. Она несколько лет работала заместителем главы. По словам сельчан, именно Хусаинова зачастую занималась решением проблемных вопросов, отвечала на поступающие заявки, поэтому ожидающему назначению здесь весьма рады. О Гульнаре Хусаиновой отзываются, как о добросовестном и грамотном руководителе.

Напомним, административным центром поселения является поселок Новый. Но на всю страну оно известно другой деревней – Азьмушкино, ближайшим пригородом Набережных Челнов. Жители микрорайона для многодетных семей пожаловались председателю Следкома Александру Бастрыкину на отсутствие инфраструктуры, в результате в деревне появилась новая дорога, соединяющая ее с автоградом.

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