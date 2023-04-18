В Буинске потушили крупный пожар на складе для зерна

Сообщение о возгорании поступило 18 апреля в 12.18.

В этот вторник, 18 апреля, в 12.18 экстренные службы получили информацию о пожаре на складе для зерна в Буинске (ул. Советская, 29). У одноэтажного строения, расположенного на территории элеватора, загорелась кровля, сообщает МЧС Татарстана.

- Силы и средства пожарно-спасательного гарнизона реагировали по второму рангу пожара. Склад пустой, - отметили в ведомстве.

Угрозы соседним строениям не было, как и информации о пострадавших. На тушение горящей обрешетки кровли были поданы два пожарных ствола. Чтобы локализовать и ликвидировать открытое горение на площади 900 квадратных метров использовался гидрант, который находился на расстоянии 50 метров от склада. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания.

Напомним, что до этого – 17 апреля - крупный пожар произошел в Набережных Челнах на территории поселка Рябинушка. Горели бани и сараи с автомобилями.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram